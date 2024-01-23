Музыкальный критик Евгений Бабичев в своем недавнем интервью рассказал, что в российской поп-индустрии особо не заметят, если певица Анна Asti решит прекратить вести свою творческую деятельность в России. По его словам, ее нишу с легкостью займут такие российские артистки, как Мари Краймбрери или Mia Boyko. Ведь, по словам критика, эти певицы подают большие надежды и при хорошем репертуаре смогут взлететь на высокие позиции.

Кроме того, Бабичев считает, что Анну Asti не будут «отменять» в России. Он уверен, что через некоторое время скандал вокруг «голой вечеринки» потихоньку стихнет, и певица снова сможет выступать в стране. Правда, по мнению критика, певице изначально предстоит вновь выступать только на корпоративах и закрытых частных мероприятиях.

Музыкальный критик уверен, что Анну Asti не стоит строго наказывать, ведь на вечеринку Ивлеевой она была приглашена в качестве артиста, работающего за гонорар.

Напомним, что после скандала с «голой» вечеринкой Ивлеевой Анна Asti вместе с мужем уехала из России. Многие полагают, что артистка решила переждать «бурю», а потом вновь вернуться в страну.