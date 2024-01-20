Лариса Долина вне конкуренции среди всех российских вокалистов. Она может петь что угодно, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев в интервью сайту News.ru.

«Шикарная техника, мелизматика, вибрато на невероятно высоком уровне. Когда-то я говорил, что на российской сцене нет вокалистки лучше, чем Долина, с точки зрения вокала и техники на нашей эстраде. Спустя время будут подтверждать эти слова», — привел аргументы в пользу своей точки зрения эксперт.

Также он отнес к сильным вокалисткам Полину Гагарину, занявшую второе место на «Евровидении-2015». Ее выделяет очень сильный вокал и способность вытягивать высокие ноты, создающие ощущение полета.

Также среди лучших исполнителей Бабичев назвал Григория Лепса, у которого наблюдается экспрессивная и надрывная манера пения, очень напоминающая Владимира Высоцкого.

В рок-музыке одним из лучших певцов является, по мнению критика, Валерий Кипелов, который демонстрирует западную манеру исполнения композиций, но привносит в нее российские ноты.