Гипотетическая «болезнь Х» не представляет серьезной угрозы для Российской Федерации из-за развитой система здравоохранения в стране. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Система здравоохранения научилась быстро адаптироваться. Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть», – заявил министр.

По словам Мурашко, отечественная система здравоохранения постоянно готовится к вспышкам различных видов заболеваний, поэтому появление гипотетической угрозы со стороны неизвестной «болезни Х» не будет неожиданностью.

Напомним, что так называемая «болезнь Х», способная по количеству жертв обойти пандемию коронавируса примерно в 20 раз, широко обсуждалась в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.