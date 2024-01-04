В новогодние праздники большое количество жителей и гостей столицы решило посетить крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире – Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ). В результате на ВДНХ образовались многокилометровые очереди. Об этом в своем материале сообщает портал MSK1.RU.

Огромная очередь желающих посетить выставочные павильоны образовалась уже около входа на ВДНХ. При этом возле новых выставок образовались действительно километровые очереди. Например, около Музея космонавтики, в павильоне посвященном «Космосу», собралось большое количество людей. Поэтому чтобы посетить экспозицию необходимо провести довольно длительное время на морозе.

По техническим причинам экспозиция «Россия», как и каток, пока не доступна для посещения. Порядок на территории ВДНХ поддерживает большое количество сотрудников правоохранительных органов, многие из которых вооружены.