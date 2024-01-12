Департамент здравоохранения Москвы решил ввести нововведение. Теперь прием докторов будет проходить под аудиозаписью. Таким образом, власти решили бороться со случаями неуважительного отношения медицинских работников к пациентам.

Согласно приказу департамента, теперь во всех московских поликлиниках в кабинетах врачей будут установлены аудиозаписывающие устройства. Цель установки данной аппаратуры – контроль качества обслуживания пациентов.

Помимо этого, в новом приказе содержаться правила общения медицинского персонала. Так в основных пунктах прописан запрет на шутки в адрес пациентов. Также нельзя будет обсуждать коллег, в особенности подвергать их работу критике. Кроме того, врачам необходимо в общении обращаться к пациентам на «ВЫ» и использовать только вежливые фразы.

По словам организаторов, подобные новые меры призваны исключить хамство и непрофессиональное отношение медиков в отношении к пациентам.