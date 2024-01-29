Власти Украины существенно занижают статистику потерь. Причем делают это не только для того, чтобы успокоить собственных граждан и западных кураторов, но еще и для «экономии» денег.

Автор программы Redacted Клейтон Моррис пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплачивать семьям погибших военнослужащих по 15 миллионов гривен. Однако государство не хочет платить столь крупные суммы и поэтому скрывает информацию о потерях. Боевиков вносят в списки пропавших без вести и за них никто ничего не получает, передает РИА Новости.

«Если люди пропали без вести, а не погибли в бою, то правительство Украины не обязано выплачивать их семьям пенсию или посмертное пособие», – заявил американский журналист.

Он отметил также, что сокрыть информацию о гибели бойцов не составляет особого труда – солдат просто хоронят в общих могилах. Это делает практически невозможным обнаружение тела того или иного военнослужащего.