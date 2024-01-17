В Peacock Theater в Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии «Эмми». На это мероприятие съехалось множество голливудских артистов и прочих известных личностей. На красной ковровой дорожке также появились итальянская актриса и модель Моника Беллуччи и американский режиссер Тим Бертон. Пара крепко держалась за руки.

Для выхода в свет Моника выбрала черный смокинг, широкие брюки и белую рубашку с галстуком-бабочкой. Волосы актрисы, как и всегда, были идеально уложены, а макияж был выполнен в классическом стиле с акцентом на глаза. Тим Бертон также остановил свой выбор на классическом черном костюме.

Журналисты отмечают, что Моника и Тим все время держались за руки. Было заметно, что им приятно находится в обществе друг с другом. В течение всего вечера пара не отходила друг от друга.

Моника Беллуччи и Тим Бертон знакомы около 20-ти лет. Об их романе стало известно в феврале минувшего года. Папарацци поймали их совместную прогулку на камеры. Бертон держал Монику под руку. Позже Беллуччи прокомментировала слухи о своем романе. По словам актрисы, ей невероятно приятно общаться с Бертоном. Их отношения она считает невероятным везением.