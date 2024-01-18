34-летняя супруга Дмитрия Диброва Полина опубликовала в соцсетях два снимка – до родов и после. Она призналась, что находится в «постоянной борьбе». Блогер рассказала о методах, которые использует для сброса лишнего веса.

Полина сообщила, что начала «путь к форме» еще три года назад. Тогда в ее ежедневном графике появились тренировки. Но страдания от избыточного веса начались еще с 2016 году. Проблема появилась из-за «сбоя настроек».

Для сохранения идеального тела Полина прикладывает много усилий. Ходит на массаж и аппаратные процедуры, регулярно посещает тренажерный зал, а утром совершает пробежку. Она не ест десерты, продукты с глютеном, не употребляет спиртное. Ранее она откровенно призналась фолловерам в коррекции груди, на которую решилась в 2022 году.

В 2009 году 19-летняя модель Полина Наградова вышла замуж за Диброва, который старше ее на 30 лет. Они воспитывают троих сыновей 13, 10 и 8 лет.