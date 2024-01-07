В 2022 году Дмитрий Нагиев перестал вести версии голоса для детей и тех, кому за 60. Также, по словам главного продюсера Первого канала Юрия Аксюты, Нагиев вообще ушел с Первого канала и решил сделать творческую паузу.

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В 2023 году Нагиеву предлагали вести премию «Муз-ТВ», но и это предложение он отклонил. По мнению Ксении Собчак, связано все это с нежеланием подставлять актера и телеведущего под западные санкции, которые грозят множеством неприятных последствий.

«Поэтому на Первом Нагиеву пошли навстречу: пока не подставляем, но и не увольняем. Нагиева, как и Урганта, не увольняют. Просто дают отдохнуть. До лучших времен», — рассказала блогер.

Директор Нагиева Елена Шайкина летом отреагировала на слухи, что актер якобы возвращается в Россию из-за рубежа. Она отметила, что телеведущий никуда не уезжал и не собирался, он находится в России и снимается в новых проектах, которые должны вскоре появиться на экранах.

Кроме того, весной 2023 года Нагиев засветился в роли ведущего проекта «Две звезды. Отцы и дети», а также снялся в комедии «Новогодние приключения» (другое название – «Свингеры»).