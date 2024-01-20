Морской пехотинец с позывным «Куба» вступил в рукопашную схватку с тремя украинскими боевиками и вынудил их обратиться в бегство. Об этом сам мобилизованный из Якутии боец рассказал РИА Новости.

«Куба» пошел в одиночку проверить кажущийся пустым дом на Донецком направлении. Но там засели трое боевиков ВСУ, которые попытались наброситься на морпеха. Штурмовик не растерялся, а оказал серьезное сопротивление.

«Зашел. Один стоял уже, чтобы выскочить, мы с ним автоматами пострелялись, он убежал», – рассказал боец.

Второй набросился на военного, началась схватка на ножах, в которой «Куба», будучи уже раненым в правую руку, все же одержал победу. Третий не стал вступать в бой, а сдался в плен.

Военнослужащий рассказал, что чисто случайно приобрел нож, чтобы открывать консервы. Рукопашным же боем «Куба» занимался на срочной службе в морской пехоте. Также ему помогли навыки якутской борьбы хапсагай, которой он занимался в детские годы, и самбо.