Гвардии старший лейтенант Евгений Духанин вместе со своим противотанковым расчетом сумел остановить целую бронегруппу ВСУ, сообщает издание «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Подразделение на двух боевых машинах пехоты столкнулось с противником и вступило с ним в бой. Украинские боевики ударили по БМП из миномета, что привело к ранению механика-водителя. Но Духанин в столь сложной ситуации не растерялся.

Он подключил вторую БМП, которая приняла огонь противника на себя. Старший лейтенант эвакуировал поврежденную машину и раненого, а затем вернулся в бой и помог остановить прорвавшуюся бронегруппу противника. Боевая задача была выполнена успешно и при этом подразделение ВС РФ не понесло потерь.