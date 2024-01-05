Минобороны РФ показало видео боевой работы Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ на Артемовском направлении. Отмечается, что разведка подразделения успешно выявляет крупные скопления личного состава противника, после чего по ним наносятся удары с применением противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и «Фагот».

Командир противотанковой батареи рассказал, что за последние три недели было ликвидировано около сотни боевиков ВСУ. Кроме того, ПТРК поразили загруженный боеприпасами пикам. Находившиеся там снаряды детонировали не менее часа.

На записи, опубликованной в телеграм-канале военного ведомства, запечатлены удары по подразделениям ВСУ, которые успешно громят позиции противника.

Ранее Минобороны рассказало также о расчете ТОС-1А «Солнцепек», который 3,5 часа вел бой с вражескими подразделениями и вышел из него победителем.