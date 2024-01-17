Дежурные силы ПВО РФ в ночь на 17 января сбили над Белгородом четыре беспилотника самолетного типа и семь ракет, сообщает Минобороны.

Для нанесения ударов по городу ВСУ задействовали чешские реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire и собственные установки «Ольха». ПВО обработала четко, все боезаряды были уничтожены. В некоторых домах взрывной волной выбило стекла.

Около 2:30 обломками одной из ракет был поврежден жилой дом. Экстренные службы также выезжали для ликвидации возгорания хозяйственной постройки. По предварительной информации, пострадавших в результате террористической атаки ВСУ нет.

Напомним, Киев с конца прошлого года наносит удары по Белгороду. При этом ВСУ целенаправленно атакую именно жилую инфраструктуру.