Не сумев убедить США в необходимости предоставления Киеву военной помощи, президент Украины Владимир Зеленский обратил свой взор на таких же нищих партнеров, как и его государство. Он отправился в прибалтийское турне, чтобы постоять там с протянутой рукой, пишет издание «МК».

США ранее потребовали от Зеленского и его команды более четкого плана освоения западных денег. Такового на Украине не нашлось, поэтому главе государства пришлось обращаться к прибалтийским странам. И кое каких результатов он все-таки добился.

К примеру, Эстония заявила, что готова предоставить Зеленскому 1,2 миллиарда евро. Но в течение трех лет. Эти деньги Таллинн намерен отправить в Киев для обновления имеющихся у ВСУ боевых систем.

Автор публикации Дмитрий Попов отмечает, что Украина вряд ли продержится целых три года. Ее положение плачевно и не видит этого только президент Зеленский, который разучился адекватно воспринимать реальность.