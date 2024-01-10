Разработчики из коммерческого сектора и ученые, занятых исследованиями в области искусственного интеллекта (ИИ), могут получить доступ к наборам государственных данных. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию Минцифры.

Предполагается создать специальный репозиторий на базе федеральной госинформсистемы управления данными, доступ к которому получат вузы, научные организации и аккредитованные IT-компании. При этом в репозиторий не будут включены персональные данные граждан, медицинские документы и другая информация ограниченного доступа.

«Наборы должны быть универсальными и подходить для широкого круга задач. Например, система видеоаналитики дорожного движения и умного зрения сможет собирать информацию о состоянии дорожного покрытия, дорожных знаках, разметке, оценивать интенсивность транспортных потоков и так далее», – отметили в Минцифре.

Пресс-служба компании «МТС-AI» положительно отнеслись к инициативе правительства. По мнению экспертов компании, предоставление аккредитованным компаниям доступа к наборам госданных положительно скажется на развитии в России современных технологий, связанных с ИИ.