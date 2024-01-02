Минобороны РФ рассказало об успешной боевой работе экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», поразивших опорные пункты противника на Краснолиманском направлении.

Винтокрылые машины для обеспечения максимальной точности и эффективности ударов приблизились к опорникам ВСУ на самое малое расстояние. Экипажи пошли на оправданный риск и добились своей цели – вражеские объекты удалось уничтожить полностью.

Удары наносились ракетами С-8, нанесших противнику серьезный урон. Вертолетчик с позывным «Псих» отметил, что сразу после атаки был выполнен эффектный противоракетный маневр, позволивший избежать ударов украинской противовоздушной обороны. Бортовые комплексы вертолетов защитили их от вражеских ПЗРК, винтокрылые машины благополучно вернулись на базу и начали подготовку к новым боевым вылетам.