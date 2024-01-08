Украинские ВС готовят сразу три новых военных аэродрома для американских истребителей F-16, которые Киев якобы совсем скоро получит в свое распоряжение, замминистра обороны страны Александр Павлюк.

При этом он отметил, что подготовка ведется в условиях «активного боевого использования» упомянутых выше аэродромов. По информации телеграм-канала “Резидент”, главным таким объектом станет аэродром в Коломые рядом с румынской границей. Также речь может идти о размещении самолетов в Ивано-Франковской, Винницкой или Львовской областях.

Украинские СМИ после получения таких новостей «стали в стойку» и не прекращают писать об F-16, прогнозировать даты их получения и те изменения, которые истребители смогут внести в положение ВСУ на фронте. В Германии даже заявляют, что сразу после получения самолетов украинские войска смогу перейти в новое контрнаступление и продвинуться к Крыму.

Тем временем Дания, которая обещала Киеву истребители, уже сообщила о переносе сроков их поставок на полгода. Менее оптимистичные эксперты считают, что Киев вряд ли получит самолеты до конца 2024 года.