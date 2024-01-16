Танкисты Южной группировки ВС РФ уничтожили группу боевиков ВСУ на Артемовском направлении. Они прямой наводкой нанесли удар по строению, в котором скрылся противник, не оставив ему ни единого шанса на выживание, сообщило Минобороны РФ.

ТАСС сообщает, что координаты укрытия 12 боевиков ВСУ были получены от оператора разведывательного БПЛА. Экипаж танка Т-90М «Прорыв» тут же выехал на огневой рубеж и прямой наводкой ударил по дому.

Командир танкового взвода «Ганич» рассказал, что при ударах по противнику прямой наводкой применяются в основном управляемые снаряды, которые точно бьют по намеченным целям. Кроме того, танкисты часто атакуют опорные пункты и блиндажи ВСУ на тех участках, куда не могут пробраться пехотные подразделения. Причем удары наносятся не только прямой наводкой, но и с закрытых позиций.

Ранее Минобороны РФ показало видео, на котором ОТРК «Искандер» уничтожает командный пункт ВСУ.