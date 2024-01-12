Под Донецком российские военнослужащие ликвидировали две американские БМП «Брэдли», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Об уничтожении боевых машин пехоты ВСУ рассказал военнослужащий с позывным «Пуля», который командует расчетом буксируемой артиллерийской установки «Мста-Б».

«Наша миссия подавлять противника всеми доступными методами. Из последнего могу выделить, как мы работали по БМП Bradley. Точными попаданиями мы уничтожили две единицы под Донецком», – сообщил командир.

В военном ведомстве прокомментировали данный эпизод. Представители Минобороны отметили профессиональное отношение к делу самих артиллеристов, наличие у них всех необходимых навыков, а также корректировщиков, грамотно определяющих цели противника. Все это позволяет успешно уничтожать любую натовскую бронетехнику, независимо от ее характеристик.