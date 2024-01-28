ВС РФ уничтожили под Купянском передовой пункт управления ВСУ высокоточным снарядом «Краснополь». Наведение на столь крупную цель осуществлялось расчетом БПЛА «Орлан», который установил координаты вражеского объекта, сообщает Минобороны России.

«Расчеты беспилотной авиации 6-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” навели огонь высокоточного оружия по позициям подразделений ВСУ», – цитирует РИА Новости сообщение военного ведомства.

Командир расчета «Орлана» с позывным «Глаз» рассказал, что беспилотник прошел модернизацию, в ходе которой его оснастили системой лазерного наведения на цель. Данные по пункту управления ВСУ были переданы артиллеристам, нанесшим точным удар из самоходной установки «Мста-С». Для этого хватило всего одного снаряда «Краснополь».