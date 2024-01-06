На Донецком направлении российские штурмовики Су-25 разгромили опорные пункты и скопления личного состава ВСУ. Видеозапись этой атаки опубликовало в Сети Минобороны РФ.

Отмечается, что самолеты летели на минимальной высоте, составляющей всего 25 метров. Удары наносились с кабрирования авиационными ракетами С-8. Это неуправляемые боезаряды, что впрочем не помешало экипажам штурмовиков точно поразить намеченные цели.

«Получили задачу на уничтожение вражеского опорного пункта. Задачу выполняли парами полетом на предельно малых высотах пуском неуправляемых авиационных ракет типа С-8 с кабрирования. Задачу выполнили успешно. По докладу передового авиационного наводчика цель поражена», – цитирует военное ведомство пилота Су-25 с позывным «Фермер».

Отмечается также, что после ударов по противнику штурмовики выполнили противоракетный маневр с выбросом тепловых ловушек и спокойно вернулись на базу.