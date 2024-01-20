«Пятый канал» со ссылкой на Минобороны показал на видео самые запоминающиеся моменты боевых действий в зоне СВО за прошедшие сутки.

Так, в районе Артемовска расчет реактивной системы залпового огня «Град» поразил скопление живой силы противника. Командир подразделения с позывным «Гром» рассказал, что РСЗО круглосуточно находится на боевом дежурстве и выезжает на ударную позицию сразу после получения координат врага независимо от погоды и времени суток.

Также Минобороны показало видео работы саперов на дороге у Докучаевска в ДНР, которые разминировали тоннель. Для работы использовался робот «Уран-6», управление которым осуществляется дистанционно.

По словам саперов, работы у них много, в окрестностях Донецка приходится постоянно разминировать земельные участки, сельскохозяйственные угодья, чтобы обеспечить возможность возвращения к мирной жизни.