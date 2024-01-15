Киевский режим в ночь на 15 января пытался атаковать Курскую область тремя ракетами ОТРК «Точка-У». Все боезаряды успешно перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК “Точка-У”. Дежурными средствами ПВО три ракеты ТРК “Точка-У” были уничтожены над Курской областью», – говорится в заявлении военного ведомства.

Ранее о трех сбитых ракетах над Фатяжским районом сообщил и губернатор Курской области Роман Старовойт.

В воскресенье, 14 января, украинский беспилотник ударил по населенному пункту Теткино, один человек в результате атаки пострадал.