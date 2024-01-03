Четверо российских бойцов целых двое суток отбивались от атак ВСУ и в итоге противник был вынужден отступить. Об этом рассказала «Российская газета» со ссылкой на Минобороны.

Один из бойцов сообщил, что противник наносил удары с беспилотников, задействовал автоматы и минометы. Но несмотря на все его усилия российские военные оставались на позициях, не желая отступать.

«В конце концов они успокоились и отстали от нас. Поняли, что нас оттуда не выбить. Мы русские пацаны и мы своих позиций не сдаем», — пояснил военнослужащий по имени Дмитрий.

Он был представлен к награде «За отвагу» за этот бой. До прибытия подмоги бойцы постоянно находились под огнем противника, но все же успешно удержали позиции.