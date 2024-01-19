Германия не собирается идти ва-банк на Украине, заявил в интервью изданию Der Tagesspiegel министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Он пояснил, что если Германия решится на такой шаг, она может остаться беззащитной и ничего не сможет сделать для собственной обороны, передает РИА Новости.

По словам Писториуса, другие страны Европы вполне могут помогать Украине, а не надеяться на то, что за них все сделает Германия. Он призвал ЕС активнее работать в этом направлении.

Ранее примерно о том же говорил и канцлер Германии Олаф Шольц. Он выразил возмущение нежеланием европейских стран помогать Украине в то время, когда ФРГ вкладывает в поддержку Киева крупные средства в ущерб собственной экономике.