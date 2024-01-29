Украинские Воздушные силы признают, что средства ПВО, поставленные Западом, ничего не могут противопоставить российским ракетам Х-22.

YouTube-канал Military TV пояснил, что сложность перехвата этих боезарядов обуславливается непредсказуемой траекторией их полета. Украинская ПВО не в состоянии уследить за перемещениями ракеты и уж тем более ее сбить. Также одной из особенностью боезаряда является высокая скорость, составляющая 4,6 Маха, передает РИА Новости.

С ракетами X-22 не справляются не только те зенитно-ракетные комплексы, которые достались ВСУ от Советского Союза, но и западные системы противовоздушной обороны. Crotale и IRIS-T, SAMP-T, NASAMS и даже американский Patriot не сумели сбить ни одного российского боезаряда с момента начала СВО. Ракеты Х-22 показали стопроцентный результат поражения целей противника.