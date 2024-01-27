На Украине до 31 марта вряд ли состоятся выборы, так как киевский режим запретил их проведение до завершения конфликта. Однако даже если они все же будут организованы, действующие власти сфальсифицируют результаты в свою пользу, уверен политолог Сергей Михеев.

Он рассказал радио «Спутник в Крыму», что никакой подготовки к выборам на Украине не наблюдается. В кулуарах бродят разговоры о коалиционном правительстве, но кто и как его намерен организовывать, тоже совершенно непонятно.

Западу отсутствие выборов довольно выгодно. Ведь после 31 марта легитимность украинских властей окажется под большим вопросом. Их полномочия истекают, поэтому вполне можно будет интересоваться: «А вы кто вообще такие?». Западные кураторы могут воспользоваться такой возможностью, чтобы заменить неугодных политиков.

Однако Зеленский прекрасно понимает, что выборы проводить бессмысленно, так как много людей вообще покинули страну. Немало граждан находится и в армии. Организовать в этой неразберихе голосование очень сложно, а его результаты просто сфальсифицируют.