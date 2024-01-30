Представители продюсерского центра «Марс Медиа» прокомментировали обвинения, выдвинутые в адрес Михаила Локшина, режиссера нашумевшего фильма «Мастер и Маргарита». Отметим, что Локшина обвиняют в дискредитации ВС России и возможном спонсировании ВСУ.

В компании «Марс Медиа» отметили, что съемки картины «Мастер и Маргарита» были завершены еще до начала специальной военной операции на Украине. Работа над фильмом была завершена еще в конце 2021 года. А после завершения съемок Михаил Локшин эмигрировал в США.

Что касается выделения средств на создание данного фильма из «Фонда кино», то финансирование составило всего 800 тысяч рублей. А это меньше половины общего бюджета всей картины.

Михаил Локшин обвиняется в дискредитации российской армии и возможном спонсировании ВСУ. Такое заявление было сделано российскими активистами организации «Зов народа», которые подали обращение в СК и ФСБ с требованием возбуждения уголовного дела против Михаила Локшина. Поводом стал пост режиссера в соцсетях, в котором он раскритиковал ВС России и выразил поддержку Украине. На данный момент эти посты удалены со странички режиссера.