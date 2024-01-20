Супруга Михаила Боярского, Лариса Луппиан, 4 года руководит театром Ленсовета, но этот статус ничуть не смущает Михаила Сергеевича. Он признался, что ему нравится быть подкаблучником и во всем угождать любимой жене.

74-летний Боярский заверил, что после получения Ларисой высокой должности в их отношениях ничего не поменялось. Разве что из-за занятости теперь дома реже бывает Лариса, чем он. Боярский признался, что иногда «тоскует от безделья», находит какие-то занятия, делает работу по дому.

Он рассказал, что жена стала «очень востребованной». То она убегает на совещание, то на читку. Но из-за этого жена стала нравится Боярскому еще больше. Его восхищает, что она «не распускается», держит себя в форме и тонусе. Еще один плюс от должности жены – посещение спектаклей. «Она меня постоянно куда-то водит, – признается Михаил Сергеевич. – Куда скажет, туда и пойду». Он пошутил, что превратился в Мулю.