На пресс-конференции в Давосе, которая транслировалась на сайте ВЭФ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн не собирается проводить встречи по «формуле мира» без участия России, передает РИА Новости.

«Сейчас мы готовимся… чтобы привлечь россиян к присоединению и участию (в упомянутых выше встречах – ред.). Для того, чтобы Россия присоединилась, необходимо, потенциально, содействие, посредничество других государств… Мы не собираемся проводить мирную конференцию без России, это невозможно», – заявил глава МИД Швейцарии.

Ранее пресс-секретарь ведомства Пьер-Ален Эльчингер выразил готовность Швейцарии начать с Россией обсуждение всех вопросов, которые поднимаются на саммитах по «формуле мира» Украины – ядерную и продовольственную безопасность, а также подтверждение завершения конфликта.