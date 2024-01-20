Группа хакеров из России получила доступ к учетным записям электронной почты высшего руководства корпорации Microsoft. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном портале американской компании.

«Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на наши корпоративные системы 12 января 2024 года и немедленно активировала процесс реагирования, чтобы определить причины и пресечь вредоносную активность иностранных хакеров. Компания Microsoft идентифицировала исполнителя атаки. Им оказалась хакерская группа Midnight Blizzard, спонсируемая российским государством, также известная как Nobelium», – говорится в сообщении американского IT-гиганта.

В корпорации отметили, что хакерская группа использовала механизм распыления паролей для получения доступа к устаревшим непроизводственным учетным записям. Впоследствии злоумышленники смогли получить доступ к корпоративным учетным записям электронной почты членов высшего руководства и сотрудников компании Microsoft. При этом никаких доказательство причастности России к данным атакам представители компании привести так и не смогли.