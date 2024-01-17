В ночь на 17 декабря дроны-камикадзе атаковали Одессу, в городе была слышна целая серия взрывов. Украинские власти уже традиционно отчитались об «успешной работе» ПВО.

Одесское издание «Думская» рассказало, что один из взрывов сопровождался сильным пожаром, над городом поднимался дым, на место выехали сотрудники оперативных служб.

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал об огромной воронке в центре города, а также о выбитых взрывной волной окнах в нескольких домах. Также известно о трех пострадавших, двое из которых госпитализированы. Третьему оказали помощь на месте.

Обломки сбитых украинской ПВО БПЛА задели жилой сектор, что тоже стало обычным делом, так как ВСУ размещают зенитные-ракетные комплексы прямо в городских кварталах.