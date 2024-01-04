Зампред Совбеза ЕС Дмитрий Медведев прокомментировал заявление МИД Франции о «законности» ударов Украины по Белгороду. Он отметил, что россияне не напрасно никогда не любили французов.

Он отметил, что причина плохих отношений между странами – военные конфликты в прошлом. Также Медведев назвал французов «лягушатниками» и людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.

«И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса — это “право на самооборону”. Мразь. (…) Уроды», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Напомним, постпредство России при ЕС ранее заявило, что Евросоюз полностью игнорирует террористические атаки Киева на Белгород, которые целенаправленно проводились по мирному населению.