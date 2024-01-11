Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что украинская тотальная мобилизация, которая проводится в принудительном порядке – это чрезвычайная мера. Киев не может набрать достаточного количества новобранцев и поэтому пытается призвать в армию даже тех, кто уехал из страны.

«Посмотрим, чем у них это закончится», – цитирует Медведева РИА Новости.

В России, по словам политика, подобных проблем нет. В прошлом году объединенную группу войск пополнили полмиллиона военнослужащих. Причем 420 тысяч из них добровольно заключили контракты с Минобороны.

Напомним, Украина заявляет о желании мобилизовать военнообязанных мужчин, сбежавших в Европу. При этом пока выдавать украинских граждан готова только Эстония. В Польше рассказали, что депортировать беженцев не собираются, но вполне могут создать им невыносимые условия, чтобы они уехали сами.