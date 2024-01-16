Удар ВСУ по Воронежу с применением беспилотников должен был уничтожить крупный центр по разработке и производству радиолокационного вооружения. Такое мнение высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что на Западе Киеву приказали наносить удары по всем таким центрам, которые находятся в зоне досягаемости БПЛА. Также эксперт заявил, что Украина несколько активизировалась после визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака, передает портал Ura.ru.

Матвийчук напомнил, что предвидел подобную ситуацию. Зеленский и Сунак договорились, что Лондон увеличит поставки комплектующих, а Украина возьмет на себя сборку ударных БПЛА.

Также Сунак отдал команду атаковать российскую территорию, чтобы разрушить инфраструктурные объекты, но несколько попыток Киева были успешно сорваны.