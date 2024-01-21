Власти Соединенных Штатов не хотят предпринимать никаких мер к поиску и возвращению на родину тела ветерана ВС США и наемника ВСУ Джерико Магаллона, рассказал мать «солдата удачи», передает «АиФ».

Магаллон засветился в одном из боев, в котором иностранные наемники расстреляли российского депутата. Спустя год под Бахмутом он был ликвидирован. И тело боевика найти пока не удается.

Мать американца Элисон Йенделл рассказала, что ей приходили анонимные сообщения, авторы которых заявляли, что тело сына давно растерзали собаки. Сперва она в это не верила, но сейчас начинает задумываться, что подобные высказывания вполне могут оказаться правдой. Ведь найти труп бойца не удается с начала осени 2023 года.

Изданию Task and Purpose Йенделл рассказала, что тело сына просто бросили в зоне боевых действий даже не пытаясь эвакуировать. Это вторая потеря для нее, так как недавно 25-летняя дочь Майя скончалась после передозировки наркотиков.