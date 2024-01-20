Мать популярной российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой побеседовала с журналистами. Во время своего интервью Ирина Бузова рассказала, что ее знаменитая дочь сейчас не состоит в романтических отношениях. Поэтому информация о возобновлении отношений Ольги и Давы является слухами. Но мама певицы подчеркнула, что это не значит, что между бывшими влюбленными не может быть «обычного общения».

«Другое дело, что Оля быстро все забывает и всем все прощает, поэтому обычное общение, конечно, возможно, почему нет», – подчеркнула Ирина.

Ирина Бузова выразила надежду, что ее дочь встретит своего суженного, с которым сможет построить крепкие отношения.

Также мама артистки поделилась с журналистами мыслями, почему Ольги не было на скандальной «голой» вечеринке. Стоит отметить, что Ольга Бузова не стала комментировать свой отказ от мероприятия Ивлеевой.