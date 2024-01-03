Народный артист России Владимир Машков поделился своими воспоминаниями о работе над образом Григория Распутина в фильме режиссера Андрея Малюкова «Григорий Р.». По словам актера, на съемочной площадке с ним произошел случай, который можно даже назвать мистическим.

Во время съемочного процесса в центре Санкт-Петербурга актер решил сфотографироваться в образе Распутина в том месте, где фаворит семьи императора Николая II тоже сделал фотографию.

«Остались его (Распутина – ред.) немногочисленные фотографии. Все, которые есть, я собрал. На одной из них он стоит в центре Петербурге в рубашке. Фото черно-белое, но я знал, что одной из любимых у него была зеленая атласная рубашка. Сцена у нас была как раз в этом месте, я был в этой рубашке и решил сделать такую же фотографию», – рассказал Машков.

Но найти точно место, где было сделано фото с настоящим Распутиным, актеру не удалось. Когда Машков решил вернуться на съемочную площадку, то услышал сильный грохот в своем актерском вагончике.