Экскаваторщик – одна из тех рабочих профессий, которая востребована всегда. Работа этого специалиста хорошо оплачивается, но является достаточно тяжелой и сложной, хотя машинист экскаватора большую часть рабочего дня проводит в кабине своей машины.

Сферы деятельности

Чтобы устроиться на работу экскаваторщиком, необходимо иметь водительское удостоверение, позволяющее управлять спецтехникой, а также получить соответствующее образование.

Основные обязанности специалиста могут быть совершенно разными в зависимости от той сферы деятельности, в которую он устраивается. Так, от машиниста обычно требуется:

в строительстве: разработка грунта, его выемка и погрузка. Также именно экскаватор используется для обустройства котлованов и траншей, насыпей и прочего;

в сфере ЖКХ: прокладка всех инженерных коммуникаций, а также непосредственное участие в плановом ремонте или замене труб, в устранении аварийных ситуаций;

в сельском хозяйстве: освоение новых земель, сооружение оросительных каналов, рекультивация мусорных полигонов и иных земельных участков. Последние, впрочем, могут использоваться не только в аграрной сфере, но и в строительстве;

разработка самых разнообразных месторождений в области добычи полезных ископаемых;

дорожное строительство, а также создание новых судоходных путей и углубление уже имеющихся;

возведение строительных конструкций, транспортировка стройматериалов и прочие обязанности.

Кроме того, экскаваторщик должен знать, как обращаться с машиной, владеть не только навыками управления, но и технического обслуживания и диагностических мероприятий. Также от него требуется регулярно заполнять вахтовой журнал, путевой лист, улаживать прочие бюрократические формальности.

Обучение машиниста экскаватора и разряды

Без опыта работы на спецтехнике специалист после обучения сразу получает 4-й разряд. Далее потребуется приобретать опыт работы, чтобы повышать квалификацию. Очень многое зависит от сферы, в которой работает экскаваторщик, а также от сложности выполняемых операций.

Так, 5-й, 6-й и 7—й разряды могут получить специалисты, проработавшие 12, 24 и 36 месяцев соответственно. Наивысший, 8-й, может присваиваться после 4 лет работы. Но перед присвоением нового разряда следует проходить дополнительное обучение и сдавать экзамены.

К преимуществам профессии относятся достаточно высокая заработная плата, которая во многом зависит от обязанностей и сложности работ, возможность трудоустроится в любое время года по всей стране, а также достаточно быстрое получение новых навыков и повышение квалификации. Минусы – работа довольно тяжелая и в сложных условиях грозящая получением травм. Впрочем, соблюдение всех мер техники безопасности исключает их практически полностью

Чтобы освоить профессию и устроиться на стажировку, не обязательно заканчивать специализированное учебное заведение и тратить на это несколько лет. Достаточно пройти курсы профессиональной подготовки, освоить теорию и завершить комплекс практических занятий, получив соответствующий документ.