По сообщению авторов Телеграм-канала MASH, роскошный изумруд и бриллиантовая цепь, который Анастасия Ивлеева надела на скандальную «голую» вечеринку, на самом деле не принадлежал блогерше. Как отмечают журналисты, Ивлеева надела колье, стоимостью в 23 миллиона рублей, которое одолжила для своего образа у ювелирной компании.

Отмечается, что Ивлеева должна была прорекламировать драгоценный замбийский изумруд весом в 7.62 карата для дальнейшей его продажи. Стоимость камня составляет 6, 25 миллионов рублей.

Бриллиантовая цепь, на которой красовался изумруд, была взята у частного коллекционера. Она оценена в 16 миллионов рублей. После ожесточенной критики «голой» вечеринки Ивлеевой, коллекционер пришел в ярость, что его драгоценность оказалась в центре скандала.

Напомним, что 20 декабря блогер Анастасия Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» так называемую «голую» вечеринку с участием множества российских звезд. Это мероприятие вызвало ожесточенную критику со стороны российской общественности. Многие участники вечеринки, включая Ивлееву, поплатились за это мероприятие. Их вырезали с эфиров телепередач на российских телеканалах, также с ними отказались сотрудничать известные компании.