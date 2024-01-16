Восемь беспилотных аппаратов ВСУ летели в сторону военного аэродрома Шилово в Воронеже. Не исключено, что именно он был целью противника, рассказал телеграм-канал Mash.

Российские военные сумели успешно отразить атаку – три беспилотника подавила система РЭБ, после чего они рухнули на землю. Еще пять дронов сбили дежурные силы ПВО РФ.

Обломки уничтоженных аппаратов обнаружились на улицах Острогожской и Тепличной, на одном из них, как ранее сообщалось, имелась надпись с нецензурным выражением. Дроны повредили восемь многоэтажных жилых домов и 35 квартир. Это по предварительной информации. Сейчас местные власти совершают поквартирный обход.

В одном из домов обломок БПЛА повредил электрический кабель, специалисты уже занимаются ремонтом.