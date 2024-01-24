Пытающиеся сдаться в плен и отступающие на Артемовском направлении военнослужащие ВСУ тут же попадают под огонь своих заградительных отрядов. Об этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости.

Он пояснил, что эти отряды располагаются либо на второй, либо на третьей линии обороны ВСУ. Они внимательно следят за подразделениями, составленными из мобилизованных украинцев. И сразу открывают огонь, если кто-то принимает решение сдаться в плен либо бежит с поля боя.

Ранее о заградотряде в Херсонской области рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. Он пояснил, что такие подразделения составлены из боевиков Нацгвардии и иностранных наемников. Они гонят мобилизованных на убой, заставляя их форсировать Днепр, кто отказывается это делать, расстреливают прямо на месте.