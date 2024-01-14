Телеведущая Марина Кравец на первом выпуске шоу «Конфетка» рассмешила участника жюри Регину Тодоренко.

На этом шоу знаменитости превращают в «конфетку» композиции, которые получили широкое распространение в Сети и хорошие отзывы пользователей. После исполнения песни «Береги любовь» казанца Динара Шакирязанова Кравец отметила, что композиция не столько о любви, сколько об измене. И предложила наказать ее главного персонажа.

«Мы его свяжем, будем поливать воском и втыкать иглы. Это очень хорошая практика», – предложила свой вариант Тодоренко.

«Как Владу повезло, а», – ответила Марина, имея в виду мужа Регины Влада Топалова.

К беседе подключился еще и второй ведущий шоу Гарик Мартиросян. Он отметил, что все происходящее в семействе Топалова с Тодоренко обычным людям не подходит. В ответ Регина пригрозила применить свои методы еще и к Мартиросяну.