Известная голливудская актриса Марго Робби сыграла в нашумевшей американской комедии «Барби» главную героиню. Эта картина стала самым кассовым глобальным релизом в истории студии Warner Bros.

Несмотря на ошеломляющую популярность актрисы после во всем мире после главной роли в «Барби», ее не стали номинировать на премию «Оскар». А вот ее партнер по площадке Райан Гослинг был номинирован в категории «Лучший актер второго плана». Также получила номинацию «Лучшая актриса второго плана» Америка Феррера, сыгравшая в картине «Барби».

В список претенденток на звание лучшей актрисы были представлены Эмма Стоун, Сандра Хюллер, Лили Гладстоун, Аннетт Бенинг, Кэри Маллиган.

Напомним, что режиссер Оливер Стоун принес актеру Райану Гослингу извинения, за то, что критиковал его участие в фильме «Барби». Кинематографист отметил, что пересмотрел свое мнение о роли Кена, заявив, что персонаж в исполнении Гослинга получился довольно оригинальным.