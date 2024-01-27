Известный юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в список иностранных агентов) не смог заехать в Индонезию, так как ему было оказано в праве въезда. Отмечается, что шоумен собирался выступить со своим концертом на Бали. Как сообщает ряд СМИ, у Галкина были все необходимые документы и гастрольная виза.

Однако на паспортном контроле сотрудники таможенного контроля не пропустили Галкина. Отмечается, что его российский паспорт внесен в некий «черный список». Артисту велели покинуть Индонезию, не объясняя причины запрета на въезд в страну. По информации СМИ, сейчас артист находится в аэропорту и ждет рейс в Вену.

Ранее сообщалось, что концерт Максима Галкина в Дубае был отменен. Причиной является получение штрафа от властей ОАЭ за антироссийские высказывания. По всей вероятности, шоумен боится получить новые. По всей вероятности, артист получил потенциальный запрет на въезд в ОАЭ из-за его русофобской программы выступления.