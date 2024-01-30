Российская певица Люся Чеботина опубликовала в соцсетях пост-возмущение, касаемо слухов, что кто-то является спонсором ее музыкальной карьеры. По словам артистки, ей надоело слушать «такую ерунду» о себе. Она подчеркнула, что самостоятельно пишет музыку и тексты для своих песен. Также, по словам Чеботиной, только она, а никто другой, платит саунд-продюсерам, маркетологам и создателям обложек для треков.

Артистка отметила, что неоднократно слышала, что ее альбом «The end», и, в особенности, композиция «Солнце Монако», был спонсирован кем-то со стороны. Однако певица полностью отрицает данные слухи, заявив, что все свое творчество спонсирует самостоятельно.

«Вложены мои деньги, как и во все другие мои песни и альбомы. И сумма, кстати, в Монако вложена небольшая. Клип «Солнце Монако» тоже я оплачивала сама, как и все остальные клипы до и после, а также большинство из них я режиссирую», – заявила Люся Чеботина.

Кроме того, артистка отметила, что никогда не жила на содержании у мужчины. Она гордится тем, что всегда жила только за заработанные собственными силами средства.