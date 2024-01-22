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На одном из предприятий Днепропетровской области возник сильный пожар, заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Он не стал уточнять, о каком заводе идет речь, но отметил, что находится объект в Днепровском районе.

Вечером 21 января в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Практически сразу военнослужащие ПВО обнаружили в небе три беспилотных аппарата и открыли по ним огонь.

Один из дронов рухнул на территорию предприятия и спровоцировал сильное возгорание. В настоящий момент пожар уже ликвидирован, заявил Лысак.

Напомним, ранее сообщалось, что удары ВС РФ по предприятиям, занимающимся производством вооружений и боеприпасов для ВСУ не дают Украине развить военно-промышленный комплекс.