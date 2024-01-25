Народная артистка РСФСР Лариса Лужина рассказала, что знаменитый российский поэт, автор и исполнитель, актер театра и кино Владимир Высоцкий был подвергнут жестокой травле из-за своего творчества. По словам актрисы, со знаменитым поэтом она познакомилась на съемках картины Станислава Говорухина «Вертикаль» 1966 года.

Лужина подчеркнула, что даже в этой картине Высоцкого не хотели видеть. Однако Говорухин приложил немало усилий, чтобы артиста утвердили на роль в фильме.

«В ”Вертикали” его тоже не хотели снимать, потому что он был под табу, и директор картины говорил: “Высоцкий нам не нужен. Это головная боль”», – рассказала актриса.

Однако в этом фильме было запрещено использовать песни Высоцкого. По словам Лужиной, создатели «Вертикали» тогда не понимали, что именно композиции Владимира смогут дать этой киноленте жизнь. Актриса считает, что без песен знаменитого артиста фильм вообще не смог бы существовать.