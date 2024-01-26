Недавно известная латвийская певица Лайма Вайкуле обвинила композитора Раймонда Паулса в плагиате. По ее словам, композитор писал свои хиты с западных песен, которые не были известны советским слушателям.

Российский музыкант Юрий Лоза решил ответить на заявление латвийской певицы. По его словам, не стоит серьезно относиться к заявлениям Вайкуле, так как она является обычной певицей, а Паулс – известным композитором.

«Всерьез воспринимать ее слова и тем более анализировать их нельзя. Кто она такая, чтобы Паулса трогать? Он — автор. А она? Смешно, что она вообще что-то говорит в сторону Паулса», – заявил Лоза.

Он подчеркнул, что Лайма Вайкуле много лет подряд «паразитировала» на музыке Паулса, а теперь решила обливать его грязью.

«Вот композитор не напишет ни ноты — и не будет этой песни. А вот если бы Вайкуле не спела песню Паулса, ее спел бы кто-то другой», – отметил музыкант.

Ранее сообщалось, что поэт-песенник, автор десятков музыкальных произведений Илья Резник встал на защиту Раймонда Паулса после обвинений Вайкуле.