Известная певица Лолита Милявская была в числе знаменитых гостей, посетивших скандальную «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой. Однако она пострадала, пожалуй, больше остальных. По просьбе общественности уже неоднократно были отменены ее концерты во многих городах России. С учетом этого, артистка понесет значительные финансовые потери.

А недавно в Сети опубликовали видеозапись пятилетней давности, в которой Лолита пожелала нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому удачи на выборах. По свей вероятности, у певицы нашлось немало недоброжелателей, решивших «подлить масла в огонь».

В связи со всеми скандалами, связанными вокруг персоны Лолиты, певица решила высказаться. Она заявила, что к ее травле причастны конкретные люди, которых она знает. И это ее бывшие соотечественники.

Имен Милявская называть не стала, поэтому журналистам остается только строить предположения по данному поводу. Ряд СМИ написал, что возможно к травле Лолиты причастен Андрей Разин, с которым у певицы был публичный конфликт. Разин обещал на своих недругов из шоу-бизнеса навести порчу.